Врач Дианова: долгожители употребляют вино и едят мало мяса, терапевт Андреева назвала 5 привычек для продления жизни

«В их рационе много растительных белков, жиров и клетчатки, а не только овощи и фрукты», — пояснила она.

"Помимо правильного питания, долгожители обладают определенными привычками и образом жизни, которые способствуют их долголетию и общему благополучию", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Физическая активность помогает им поддерживать хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы, мышц и суставов".

"Участие в общественной жизни и поддержка социальных связей может помочь снизить стресс, улучшить психологическое благополучие и продлить жизнь".

"Хороший сон важен для восстановления организма, укрепления иммунитета и поддержания здоровья мозга".

"Эти привычки и образ жизни в сочетании с правильным питанием играют ключевую роль в долголетии и здоровье долгожителей".

Дианова ссылается на исследования, проведенные учеными в различных странах, которые выделяют так называемые «голубые зоны» — регионы с высокой продолжительностью жизни. По ее словам, в этих регионах доминирует растительная пища.Кроме того, долгожители употребляют бобовые, включая арахис, в замоченном виде, что также способствует их долголетию. Они также употребляют их умеренно, следуя здоровому рациону.Диетолог отметила, что долгожители также употребляют вино с умеренностью. По ее мнению, употребление вина чаще одного раза в неделю не рекомендуется, чтобы сохранить здоровье и долголетие.долгожители часто ведут активный образ жизни. Они регулярно занимаются физическими упражнениями, такими как прогулки, йога, тайцзицюань или другие формы умеренной активности.долгожители обычно имеют тесные социальные связи и поддерживают активные отношения с друзьями, семьей и сообществом.долгожители часто придерживаются принципа умеренности во всем, включая питание, физическую активность, работу и отдых. Они избегают чрезмерных перегрузок и стремятся сохранить баланс в жизни.долгожители обычно отличаются оптимистичным и позитивным взглядом на жизнь. Они находят радость и удовлетворение в простых вещах, ценят каждый момент и умеют приспосабливаться к изменениям.долгожители обычно обращают внимание на свой сон и стремятся обеспечить себе полноценный и качественный отдых.долгожители часто придерживаются умеренной диеты с умеренным потреблением калорий. Они следят за своим весом и стремятся поддерживать здоровый вес, что способствует предотвращению ожирения и связанных с ним заболеваний.Ранее МедикФорум писал о пользе супов для организма.

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