«Прием соды не является решением. Более того, это может спровоцировать ухудшение ситуации, так как при ее контакте с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к усилению секреции кислоты, провоцирует ее заброс в пищевод, повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжку», - предупредила врач в комментарии для « Газета.Ru ».

Врач Панина посоветовала россиянам не лечить изжогу приемом соды, заявив, что подобное «лечение» в долгосрочной перспективе лишь усугубляет проблему.Панина отметила, что однократно и ситуационно обусловленная изжога может «гаситься» лекарствами из группы антацидов. По словам медик, их прием минимизирует риск серьезных побочных эффектов. Но если изжога стала возникать периодически, нужно обращаться к врачу. В этом случае важно убедиться, что её причиной не являются слишком опасные нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительная изжога может указывать на предраковое состояние, об этом подробнее рассказал врач Александр Мясников.

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