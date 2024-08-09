Терапевт Алексеева: в период магнитных бурь нежелательны нагрузки и наклоны тела

811 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/senior-woman-confronting-alzheimer-disease_16518258.htm#query=elderly%20woman%20sadness&position=1&from_view=search&track=ais
магнитная буря

Врач-терапевт Лариса Алексеева: в период магнитных бурь нужно отложить дела, требующие физического напряжения.

Земля оказалась под действием магнитной бури, и многие люди могли ощутить ухудшение самочувствия. При этом сообщается, что геомагнитные колебания будут продолжаться в течение всего дня 10 августа.

Терапевт Алексеева отметила в комментарии «Вечерней Москве», что в период магнитных бурь особенно бережно к своему здоровью должны относиться пожилые люди. По словам медика, им лучше провести «нехороший» день дома, а на улицу выходить только при острой необходимости.

Дачникам в дни магнитных бурь следует воздерживаться от работы на участке. Медик подчеркнула, что в такие периоды крайне нежелательны интенсивные нагрузки и наклоны тела.

«Посидите, пожалуйста, дома. Заварите чай со смородиной или с мятой. Не надо наклоняться, чтобы не усугублять свое давление. Меньше труда, больше отдыха», - порекомендовала терапевт.

Алексеева добавила, что автовладельцам по возможности не следует садиться за руль.

«Стоит быть внимательнее и на дорогах. Из-за магнитных бурь могут возникнуть головные боли и спазмы — это рассеивает внимание», - предостерегла специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в поведении человека могут оказаться ранним признаком деменции.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врач: как поддержать здоровье в период магнитных бурь?
Врач Чернышова заявила о появлении тромбов в дни магнитных бурь
Эксперты предупредили о предстоящих магнитных бурях
Теги : магнитные бури, советы врачей, Лариса Гузеева