Терапевт Алексеева: в период магнитных бурь нежелательны нагрузки и наклоны тела

«Посидите, пожалуйста, дома. Заварите чай со смородиной или с мятой. Не надо наклоняться, чтобы не усугублять свое давление. Меньше труда, больше отдыха», - порекомендовала терапевт.

«Стоит быть внимательнее и на дорогах. Из-за магнитных бурь могут возникнуть головные боли и спазмы — это рассеивает внимание», - предостерегла специалист.

Земля оказалась под действием магнитной бури, и многие люди могли ощутить ухудшение самочувствия. При этом сообщается, что геомагнитные колебания будут продолжаться в течение всего дня 10 августа.Терапевт Алексеева отметила в комментарии « Вечерней Москве », что в период магнитных бурь особенно бережно к своему здоровью должны относиться пожилые люди. По словам медика, им лучше провести «нехороший» день дома, а на улицу выходить только при острой необходимости.Дачникам в дни магнитных бурь следует воздерживаться от работы на участке. Медик подчеркнула, что в такие периоды крайне нежелательны интенсивные нагрузки и наклоны тела.Алексеева добавила, что автовладельцам по возможности не следует садиться за руль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в поведении человека могут оказаться ранним признаком деменции.

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