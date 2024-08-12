Флеболог Блинов ответил, какие профессии влияют на появление варикоза

«Хирурги, массажисты, продавцы, официанты, парикмахеры, повара и так далее – у таких людей в силу долгого стояния на одном месте сильно ослабевает тонус икроножных мышц и стоп», - указал эксперт на опасность «стоячих» профессий.

На появление такого заболевания как варикоз (варикозное расширение вен) может влиять профессиональная деятельность людей, сообщил флеболог Блинов в разговоре « Газетой.Ru ». Медик уточнил: профессии, которые «помогают» возникнуть варикозу, связаны с тем, что человек проводит много времени, стоя на ногах, или же неподвижно сидя на стуле.Блинов добавил, что длительное стояние на ногах способствует нарушению кровотока, отечности в ногах, появлению венозного застоя. У женщин – если они не только вынуждены много стоять, но и носят каблуки – риск проблем с венами ног повышается сразу во много раз.Что касается «сидячих» профессий, в их случае часто происходит замедление венозного кровотока, возникают нарушения в работе венозных клапанов, расширяются вены.Также, обратил внимание флеболог, венозные нарушения в конечностях (или в области таза) возникают при такой деятельности, которая предполагает поднятие тяжестей. В этом плане рискуют и профессиональные спортсмены, сказал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по состоянию кожи на локтях можно догадаться о наличии некоторых заболеваний.

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