Врач Буданцева: отсутствующий утром аппетит – тревожный признак ряда патологий

Резкое колебание сахара (глюкозы) в крови:

Употребление спиртных напитков;

Частые нарушения в режиме питания;

Злоупотребление кофе;

Недосып;

Стресс, тревожность;

Недостаток двигательной активности;

Нехватка свежего воздуха.

«Полное отсутствие аппетита — тревожный знак, симптом, который говорит о возможном наличии серьезных заболеваний — к примеру, гипотериоза. Помимо ухудшения аппетита другими признаками снижения функции щитовидной железы являются постоянная усталость, зябкость (повышенная чувствительность к холоду), запоры, боли в суставах, отечность, сухость кожи. Это также могут быть ревматические заболевания, заболевания печени и желчевыводящих путей, кишечные инфекции, гепатиты, заболевания почек и так далее», - предупредила медик, беседуя с « Известиями ».

Врач Буданцева констатировала: отсутствующий утром аппетит – это тревожный признак, он свойствен ряду патологий. Диетолог перечислила проблемы, которые могут проявляться таким образом.Кроме того, аппетит может исчезать из-за возрастных изменений.Но перечисленные факторы обычно вызывают временное отсутствие аппетита. Если его нет постоянно, это может говорить об имеющемся заболевании, подчеркнула Буданцева.Врач обратила внимание на то, что часто подобное нарушение аппетита может оказаться признаком патологии щитовидной железы – гипотиреоза.Буданцева посоветовала обратится к врачу и проконсультироваться, если отсутствующий утром аппетит стал для человека обычным явлением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях могут возникать сильные отеки.

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