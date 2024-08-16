«Высокий гемоглобин – это плохо»: кардиолог Бокерия связала его показатели с болезнями сердца

«Когда мы видим у человека очень высокий гемоглобин и мы исключили все возможные заболевания крови, косвенно мы можем говорить о том, что у него есть либо заболевание сердечно-сосудистой системы, либо болезнь легких», - заявила Ольга Бокерия в своем телеграм-канале.

Кардиолог Бокерия высказалась о том, что «высокий гемоглобин — это плохо», связав его превышающие норму показатели с болезнями сердца и легких. Врач напомнила, что гемоглобин является «перевозчиком» кислорода, содержащегося в крови, к органам тела. Повышение его уровня является показателем того, что организм испытывает нехватку кислорода, и чтобы компенсировать её, начинает производить больше гемоглобина. Возникать подобная нехватка кислорода может из-за проблем с сердцем или легкими. В частности, ими могут быть хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), пороки сердца, сердечная недостаточность, опухоли почек.Норма для женщин — 120-140 г/л; для мужчин — 135-160 г/л.Многие знают, что низкий уровень гемоглобина ассоциируется с анемией, симптомами которой является повышенная утомляемость, плохой сон, бледность, головокружение при вставании на ноги. Повышенный гемоглобин практически не дает специфических симптомов – узнать о нем можно только выполнив анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии указывает ощущение шума или звона в ушах – как сразу в двух, так и в одном.

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