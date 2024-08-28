Ученые: в условиях магнитной бури возможны головные боли и обморочные состояния

28 августа россияне могли почувствовать негативные изменения своего самочувствия, испытывать заторможенность сознания и головную боль. Причина такого недомогания – сильная магнитная буря, возникшая из-за повышенной солнечной активности. В условиях такой бури возможны не только головные боли, но и обморочные состояния, проинформировала « Газета.ru ».По данным Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), днем раньше на Солнце произошло около десяти мощных вспышек. Астрофизики считают, что в ближайшее время будут новые вспышки, включая наиболее мощные. Таким образом, возникнут новые магнитные колебания, на которые особенно болезненно реагируют метеочувствительные люди. При солнечной активности свыше трех баллов у них часто возникают головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенная слабость. Согласно рекомендациям специалистов таким людям в условиях магнитной бури важно избегать стрессов, интенсивных нагрузок, конфликтных ситуаций, а также пить достаточно воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии вызывают у людей состояние головокружения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.