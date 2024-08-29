«Включая мороженое»: врач Васильева указала на вредящие поджелудочной железе продукты с трансжирами

«Трансжиры практически не усваиваются в организме, но требуют выделения большого количества пищеварительных ферментов, что приводит к усиленной их выработке, образованию густого секрета и развитию воспаления в поджелудочной железе», - объяснила медик.

«Алкоголь способен вызывать спазм протоков поджелудочной железы, что приводит к нарушению оттока ее секрета и развитию воспаления в ней, появлению внутрипротоковых камней, что в конечном итоге становится панкреатитом», - предупредила врач.

Врач Васильева заявила в разговоре с Life.ru, что употребление некоторых продуктов может нанести серьезный вред состоянию поджелудочной – органа, выполняющего в организме человека очень важные функции. В частности, такими функциями являются выработка ферментов, необходимых для переваривания пищи, и выработка гормонов (инсулин и глюкагон), ответственных за регуляцию уровня сахара в крови.Говоря о вредящих поджелудочной железе продуктах, Васильева уточнила: одними из наиболее опасных являются трансжиры.Васильева указала на продукты с трансжирами: к их числу относятся маргарин, готовые кондитерские изделия, мороженое, чипсы и продукты, которые готовятся во фритюре.Также на состояние поджелудочной пагубно влияет алкоголь.Медик посоветовала россиянам тщательно контролировать свое употребление названных продуктов, а помимо них и продуктов из разряда «переработанное мясо» – консервов, копченостей, колбасных изделий, бекона, сала.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , употребляемые на завтрак, «убивают» поджелудочную железу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.