Врач Слюняева: неправильное ежедневное меню может губить поджелудочную железу
Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева: люди губят здоровье поджелудочной железы неправильным ежедневным питанием.
Врач Слюняева заявила aif.ru:
«Неправильно подобранное ежедневное меню способно губительно сказаться на поджелудочной железы».
Медик напомнила, что сбои в функционировании этого органа могут стать причиной панкреатита, диабета, онкологических процессов. Особенно вредны для железы трансжиры. По словам Слюняевой, трансжиры, которые присутствуют во многих готовых продуктах питания, являются химически выведенным продуктом, расщепление которого становится для поджелудочной слишком трудной задачей, поскольку она не может выделить ферменты для усвоения искусственного компонента. В результате происходит ее перенапряжение, истощение.
«Трансжиры обильно содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах, некоторых колбасных изделиях», - пояснила врач.
Что еще может губить поджелудочную железу в ежедневном меню – это употребление сладких газированных напитков. Сочетание углекислого газа и больших доз сахара – одно из худших для органа, оно способствует развитию воспалительных процессов.
Также, добавила врач:
«Рекомендуется отказаться от частого потребления жареных, копченых, очень жирных продуктов и маринадов – предпочтительнее будут блюда, приготовленные на пару, отварные, запеченные».
Что еще сильно вредит состоянию поджелудочной железы? Употребление алкоголя и курение.
«Негативный эффект алкоголя для здоровья прямо пропорционален количеству выпитого: у поджелудочной нет специальных ферментов, которые бы напрямую влияли на усвоение спиртного», - предостерегла медик.
Что касается табачного дыма, он содержит вещества, провоцирующие возникновение таких проблем как хронический панкреатит, рак поджелудочной железы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предупреждением о раке желудка может быть появление признаков диспепсии.
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Наталья Слюняева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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