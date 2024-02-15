Врач Слюняева: неправильное ежедневное меню может губить поджелудочную железу

«Неправильно подобранное ежедневное меню способно губительно сказаться на поджелудочной железы».

«Трансжиры обильно содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах, некоторых колбасных изделиях», - пояснила врач.

«Рекомендуется отказаться от частого потребления жареных, копченых, очень жирных продуктов и маринадов – предпочтительнее будут блюда, приготовленные на пару, отварные, запеченные».

«Негативный эффект алкоголя для здоровья прямо пропорционален количеству выпитого: у поджелудочной нет специальных ферментов, которые бы напрямую влияли на усвоение спиртного», - предостерегла медик.

Врач Слюняева заявила aif.ru Медик напомнила, что сбои в функционировании этого органа могут стать причиной панкреатита, диабета, онкологических процессов. Особенно вредны для железы трансжиры. По словам Слюняевой, трансжиры, которые присутствуют во многих готовых продуктах питания, являются химически выведенным продуктом, расщепление которого становится для поджелудочной слишком трудной задачей, поскольку она не может выделить ферменты для усвоения искусственного компонента. В результате происходит ее перенапряжение, истощение.Что еще может губить поджелудочную железу в ежедневном меню – это употребление сладких газированных напитков. Сочетание углекислого газа и больших доз сахара – одно из худших для органа, оно способствует развитию воспалительных процессов.Также, добавила врач:Употребление алкоголя и курение.Что касается табачного дыма, он содержит вещества, провоцирующие возникновение таких проблем как хронический панкреатит, рак поджелудочной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предупреждением о раке желудка может быть появление признаков диспепсии

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