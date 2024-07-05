«Жир откладывается в клетках»: гепатолог Васильева объяснила вред сладкого для печени

«В большом количестве мы получаем сахар из молочных сладких продуктов, консервированных фруктов, соков, компотов, жирных тортов и других кондитерских изделий. При избытке глюкозы организм вырабатывает повышенное количество инсулина, обилие которого резервируется в виде жира в клетки печени. На фоне этого может развиться жировая болезнь печени», - предостерегла врач-гепатолог.

«Жирная свинина, утка, копчености вызывают повышенную нагрузку на работу печени и желчного пузыря, приводя к накопления капель жира в гепатоцитах. В дальнейшем это может привести к развитию ожирения печени – стеатозу», - констатировала медик в беседе с РИАМО

Многим известно, что здоровую печень губит злоупотребление алкоголем, но врач Васильева отметила: токсичными для органа могут оказаться продукты, привычные для россиян. В частности, одним из самых вредных для печени медик назвала сахар, употребляемый регулярно и в большом количестве. Специалист подчеркнула: пристрастие к продуктам, содержащим много сахара, способствует тому, что печень начинает заполняться жиром, который откладывается в клетках органа.Наталья Васильева добавила, что интенсивному жироотложению в печени способствует также увлеченность соленой пищей. Готовые продукты, такие как фастфуд, копчености, чипсы или консервы, провоцируют задержку жидкости в организме и замедление пищеварения – последствием этого становится более интенсивное накапливание жиров клетками печени.Еще одна категория продуктов, вынуждающих печень жиреть, – это источники животных тугоплавких жиров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе, рис и яйца могут содержать вызывающие рак «вечные химикаты» – это показало недавно проведенное исследование.

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