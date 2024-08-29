«Промышленная выпечка на маргарине»: врач Михалева назвала ускоряющие старение продукты

«В основном это продукты, которые входят в рацион с обилием жирного, жареного, соленого и сладкого. Эта комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску перечисленных механизмов старения», - поделилась специалист.

«Это основные направления продуктов, которые провоцируются старение, и их нужно избегать. Старайтесь питаться более натуральными продуктами, которые вы готовите сами. Лучше всего есть пищу в свежем виде, если она не требует обработки. Также следует стараться избегать жарки», - постулировала врач.

Врач Михалева рассказала в беседе с « Газетой.Ru », что в человеческом организме под влиянием разных факторов могут активизироваться несколько механизмов старения. Например, человек может быстрее стареть из-за оксидативного стресса, при котором в организме повышается концентрация свободных активных радикалов, повреждающих клеточные структуры. Также ускоренному старению способствуют хроническое воспаление и образование продуктов конечной гликации – процесс «прилипания» глюкозы к белкам, которые из-за этого начинают распадаться.Михалева отметила, что вышеназванные механизмы старения могут осуществляться в более интенсивном режиме из-за употребления некоторых продуктов.Также Михалева указала на конкретные ускоряющие старение продукты.К ним прежде всего относятся мясные продукты промышленной обработки в виде колбас, сосисок, пельменей, карбоната и т.д., затем фастфуд.Сладкие напитки, промышленная выпечка, шоколадки, конфеты и другие готовые десертные изделия.Тот же фастфуд и закуски, приготовленные в промышленном фритюре, а также практически вся промышленная выпечка, которая в основном готовится на маргарине.В их составе присутствуют пальмовое и кокосовое масла или кокосовое молоко.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, поему вредно есть жареные орехи

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