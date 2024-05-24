Диетолог Стародубова назвала систематическое недоедание среди ошибок худеющих людей

«Человеческий организм сбалансировано может терять до двух–четырех килограммов за месяц, поэтому следует стремиться к качеству, а не к скорости потери веса», - заявила Антонина Стародубова в комментарии « Москва 24 ».

«Ограничения не помогут похудеть быстрее, а лишь способствуют потери мышечной ткани», - предупредила эксперт.

Диетолог Стародубова назвала ключевые ошибки худеющих людей. Одной из них является желание похудеть быстро, ради чего нередко предпринимаются шаги, граничащие с риском для здоровья.Специалист констатировала, что «самыми серьезными ошибками» при попытках добиться похудения являются чрезмерные ограничения в рационе и систематическое недоедание. По словам Стародубовой, такое пищевое поведение может провоцировать нехватку ряда витаминов и минеральных веществ, что поспособствует плохому самочувствию, упадку сил. Кроме того, это чревато появлением сильного чувства голода, из-за которого могут возникать срывы, переедание вредной пищей.Диетолог обратила внимание на то, что при значительных пищевых ограничениях организм будет беречь жировую массу в качестве запаса своих питательных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что замена сахара фруктозой может довести до жировой болезни печени

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.