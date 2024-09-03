«Поправляются на 10-20 килограммов»: врач Мясников назвал ведущие к лишнему весу лекарства

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ожирение

Врач Александр Мясников: последствием приема некоторых препаратов становится повышение аппетита.

Врач Мясников назвал на съемках своей программы о здоровье ведущие к лишнему весу лекарства. К таковым, в частности, он причислил лекарства для терапии сахарного диабета.

«Прием нейролептиков и лекарств для лечения сахарного диабета может провоцировать повышение аппетита», - поделился специалист.

Мясников добавил, что многие нейролептики, назначаемые при лечении шизофрении, способны провоцировать существенную прибавку веса, если люди не контролируют калорийность своего рациона. Прибавление в весе может достигать 20 килограммов, заметил эксперт.

«От приема многих нейролептиков, которые принимают люди с шизофренией, пациенты поправляются на 10-15-20 килограммов, а снять их с нейролептиков нельзя», - сказал по данному поводу врач.

Также, обратил внимание Мясников, вес пациентам увеличивают гормональные препараты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал россиянам, почему рак называют заразным заболеванием.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : причины лишнего веса, лекарства, Александр Мясников