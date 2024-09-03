«Поправляются на 10-20 килограммов»: врач Мясников назвал ведущие к лишнему весу лекарства

«Прием нейролептиков и лекарств для лечения сахарного диабета может провоцировать повышение аппетита», - поделился специалист.

«От приема многих нейролептиков, которые принимают люди с шизофренией, пациенты поправляются на 10-15-20 килограммов, а снять их с нейролептиков нельзя», - сказал по данному поводу врач.

Врач Мясников назвал на съемках своей программы о здоровье ведущие к лишнему весу лекарства. К таковым, в частности, он причислил лекарства для терапии сахарного диабета.Мясников добавил, что многие нейролептики, назначаемые при лечении шизофрении, способны провоцировать существенную прибавку веса, если люди не контролируют калорийность своего рациона. Прибавление в весе может достигать 20 килограммов, заметил эксперт.Также, обратил внимание Мясников, вес пациентам увеличивают гормональные препараты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал россиянам, почему рак называют заразным заболеванием

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