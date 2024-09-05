Проблемы с печенью и застой желчи: врач рассказала, что может означать повышенный холестерин

«Представьте, что ваша печень и желчный пузырь — это система канализации для холестерина. Если «трубы» засоряются из-за густой желчи или камней, отходы не могут нормально выводиться. Когда же стул задерживается, все отработанные вещества, включая холестерин, вновь всасываются в кровь», - объяснила медик в своем Telegram-канале.

Врач Помойнецкая рассказала, что повышенный холестерин у человека может означать плохую работу печени и некачественный желчеотток. Она отметила, что внешним признаком этих проблем является нерегулярное посещение туалета, плохой стул и склонность к запору.Помойнецкая добавила, что застой желчи, усугубляющий нарушения холестеринового обмена, тесно связан с ухудшением функции печени. Такой застой обуславливается тем, что желчь становится более густой и несвоевременно покидает желчный пузырь. Помимо запоров, «говорить» о таком застое могут тяжесть в правом подреберье, непереносимость жирной пищи, горечь во рту, вздутие живота после еды. При появлении этих симптомов нужно обращаться к врачу и проверять печень. Ее оздоровление наряду с улучшением желчеоттока помогут нормализовать процессы дефекации и улучшить показатели холестерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать чувство распирания в животе , возникающее после еды.

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