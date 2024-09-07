«РГ»: ученые называют еду, которая ускоряет старение даже при отказе от сахара и колбасы

«Большое количество жира в цельном молоке ускоряет старение и может спровоцировать со временем воспалительный процесс, что плохо влияет на регенерацию клеток», - цитирует исследователей «РГ».

Обычно, говоря о вредных продуктах питания, медики указывают на сахар и переработанное мясо в виде разных колбасных изделий. Но ученые называют еду, которая ускоряет старение даже при отказе от них, об этом информирует «Российская газета», ссылаясь на данные, опубликованные греческим порталом Pronews.gr.Одним из представителей этих продуктов – активаторов старения являются молочные изделия, употребляемые в неумеренном количестве – например, цельное или сгущенное молоко, сливки, сливочное масло и так далее.Кроме того, специалисты рекомендуют с осторожностью употреблять готовые острые и соленые продукты. В такой еде содержится слишком много консервантов и натрия – это негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, от которой во многом зависит скорость старения организма. Любителям пряной пищи эксперты советуют использовать свежие специи вместо готовых закусок.Еще один фактор ускоренного старения – избыток кофе. Его слишком частое употребление (более шести чашек в день) исследователи связывают с подверженностью деменции.Также они указывают на опасность искусственных подсластителей, от которых страдает кишечная микрофлора, и на потенциальный вред углеводной пищи, если она употребляется без ограничений. Отказываться от углеводов нельзя, так как именно они являются основным источником энергии для организма, но в большом количестве они способны провоцировать воспаление, подчеркивают эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами в качестве укрепителей иммунитета осенью.

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