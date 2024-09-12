Профессор Уильямс: изменение цвета лица у пожилого человека может указывать на инфаркт

«Инфаркт у пожилого человека может сопровождаться не только болью в груди и тошнотой, но и изменением тона лица на более неоднородный», - заявил эксперт.

Определяющим признаком инфаркта считается дискомфорт в области грудой клетки – человек ощущает боль и сдавливание как от тяжелой плиты у себя на груди. Но профессор Брайан Уильямс, представитель Британского фонда сердца, сообщил в интервью изданию Daily Mail, что клиническая картина инфаркта может быть довольно нетипичной в пожилом возрасте, когда в организме снижается чувствительность из-за происходящих неврологических изменений.Медик напомнил, что инфаркт подразумевает прекращение нормального кровоснабжения сердца из-за блокировки артерии тромбом. Такая блокировка не всегда бывает полной, и возникающий при этом сердечный приступ может не вызывать критических нарушений, из-за которых человек, например, не может стоять на ногах, нормально дышать или говорить, теряет сознание. Таким образом инфаркт бывает трудно распознать внешне – особенно, у пожилых людей, которые могут ощущать ту же слабость или головокружение по неопасным причинам, например из-за смены погоды.Профессор Уильямс констатировал, что на инфаркт у пожилого человека может указывать изменение цвета лица, его неровный тон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что инфаркт миокарда может проявляться в разных формах, их симптомы могут напоминать разного рода нарушения – например, проблемы с пищеварением или обострение остеохондроза. Некоторые инфаркты и вовсе бывают безболевыми

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