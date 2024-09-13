Обращаться к врачу из-за мушек перед глазами: россиянам назвали способы избежать инфаркта и инсульта

«Если появились такие симптомы, как впервые появившиеся головные боли или их учащение, необычный характер головных болей, мелькание мушек перед глазами, не игнорируйте их! Немедленно обращайтесь к врачу для обследования и подбора терапии», - заявила Леонтьева в комментарии для RuNews24.ru.

Терапевт Леонтьева назвала россиянам способы избежать сердечно-сосудистых катастроф, чреватых инвалидностью или летальным исходов. Она обратила внимание на то, что некоторые изменения в самочувствии и работе организма могут быть сигналом о подверженности инфарктам и инсультам. При их возникновении необходимо обследоваться – это позволяет принять своевременные меры профилактики смертельно опасных состояний.Также к способам избежать инфаркта и инсульта относится контроль частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления, обратила внимание врач. Помимо того, необходимо отслеживать уровни холестерина и сахара в крови – их высокие значения означают, что у человека имеется склонность к сердечно-сосудистым отклонениям, включая наиболее тяжелые и опасные из-за своих последствий.Врач подчеркнула, что по мере старения организма ежегодные профилактические обследования становятся особенно актуальными в плане защиты от сердечных приступов и инсультов. Если во время таких проверок медики выявляют гипертонию и другие нарушения, и назначают лекарства, важно принимать все препараты в точном соответствии с назначенным курсом, без самодеятельной коррекции или отмены.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что инфаркт может проявляться в разных формах, и некоторым из них свойственны атипичные симптомы

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