Ржаной хлеб и зелень: врач Жаровская рассказала, что снижает холестерин без лекарств

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ржаной хлеб

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская: проблема повышенного холестерина тесно связана с большим количеством углеводов в повседневном меню.

Врач Жаровская отметила в интервью, что высокий уровень холестерина у людей сегодня часто является последствием питания, насыщенного углеводами. Для нормализации его содержания в крови необходимо корректировать рацион, употреблять правильные продукты, контролировать количество сахара, соли и насыщенных жиров.

Жаровская рассказала, что снижает холестерин без лекарств. Врач констатировала: в первую очередь для этого нужно включать в рацион как можно больше некрахмалистых овощей и зелени.

«Ежедневно необходимо съедать минимум 400 граммов свежих овощей и зелени, но не более 150-200 граммов ягод и фруктов. В этих продуктах содержатся растворимые пищевые волокна, связывающие избыток жирных кислот», - объяснила медик в комментарии радио Sputnik.

Говоря о продуктах с насыщенными жирами, эксперт уточнила: в день лучше съедать не больше одного яйца, а красное мясо употреблять максимум два раза в неделю. Птица и рыба в меню позволительны ежедневно, но без кожи.

В числе продуктов, помогающих снижать холестерин без лекарств, гастроэнтеролог назвала хлеб.

«Снижать холестерин помогают цельнозерновые продукты, цельнозерновой или ржаной хлеб».

Что касается фруктов и ягод, врач посоветовала употреблять не слишком сладкие или кисловатые: например, зеленые яблоки, цитрусовые, клюкву, бруснику

Эксперт добавила, что для нормализации уровня холестерина в меню также следует включать продукты с полиненасыщенными жирными кислотами и витаминами группы В – субпродукты, жирную рыбу, растительные масла, грецкие орехи, бобовые.

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Татьяна Жаровская
Татьяна Жаровская
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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