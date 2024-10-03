Одна из причин – грибок в кишечнике: врач Садыков объяснил развитие тяги к сладкому

Врач Садыков подтвердил: тяга к сладкому действительно может быть сильнее воли человека, и он становится не в силах отказать себе в его употреблении. Специалист отметил, что выделяют 3 основные причины подобной тяги.Одна из причин – грибок в кишечнике, констатировал гастроэнтеролог. Садыков предупредил, что развивающиеся в кишечном тракте грибки заставляет людей хотеть больше сахара, поскольку он очень быстро усваивается и способствует агрессивному росту и размножению этих паразитов, которым служит питанием.Врач уточнил: при кандидозе кишечника после употребления сладкого нередко возникает вздутие живота.Еще одна массовая причина зависимости от сладкого – нервное напряжение и плохая стрессоуйстойчивость. Садыков сообщил, что многим людям сласти обеспечивают эффект успокоения, приятных эмоций. Если каждый раз в момент волнения съедать конфету, ассоциация закрепится, и снятие стресса таким образом войдет в привычку. Очень часто подобное поведение (поедание сладкого при стрессе) является следствием детских травм.Третья причина тяги к сладкому – резистентность к инсулину. Гормон инсулин вырабатывается поджелудочной железой, чтобы доводить до клеток организма глюкозу, уровень которой повышается после еды. При резистентности клетки не «откликаются» на сигналы инсулина, и остаются без подпитки глюкозой, которая просто концентрируется в крови. Испытывая голод, они «требуют» питания – всего сладкого, так как оно быстрее всего дает выброс глюкозы в кровь. Подобное нарушение может говорить о метаболической синдроме, предиабете, сахарном диабете, предостерег эксперт.Садыков посоветовал при сильной тяге к сладкому обращаться к врачу и определять первичный фактор ее возникновения, сообщила vpravda.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько сахара можно съесть за день без вреда для здоровья.

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