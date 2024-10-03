«Риск рака поджелудочной железы»: врач Кашух рассказала о болезнях из-за питья газировки

«Регулярное употребление сладкой газировки может привести к повышению веса и развитию сахарного диабета. Одна банка газировки содержит в среднем 35 граммов сахара — около шести чайных ложек. Это выше суточной нормы потребления сахара», - предупредила врач в разговоре с « Известиями ».

«Чрезмерное употребление сахара с газировкой также ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и дисфункцией почек, приводит к появлению преждевременных морщин на коже. Ортофосфорная кислота, которая содержится во многих видах газировки, препятствует усвоению кальция, что снижает плотность костей. А углекислый газ негативно отражается на работе желудка», - добавила эксперт.

Врач Кашух напомнила россиянам, что питье газировки является одно из самых вредных пищевых привычек. В частности, газированные напитки содержат вместе с сахаром кислоту, размягчающую эмаль зубов. По этой причине их употребление повышает риск развития кариеса.Что касается сахара, он содержится в газировке в супер-высокой концентрации. У тех, кто пет её постоянно, возникает склонность к специфическим нарушениям, затрагивающим обмен веществ и работу эндокринной системы.Также Кашух рассказала о других болезнях, возможных из-за питья газировки. По словам специалиста, результаты ряда научных исследований указывают на то, что при ее частом употреблении повышается риск развития рака поджелудочной железы.Медик отметила, что во многие напитки производители добавляют такой подсластитель как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, усваиваемой только печенью. Таким образом, привычка их пить может спровоцировать ожирение печени, чреватого воспалением и в перспективе развитием цирроза. Вдобавок фруктоза «помогает» повышаться уровню мочевой кислоты в крови, в связи с чем развивается подагра.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах сильной тяги к сладкому

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