Нужны пищевые волокна: врач Смирнова посоветовала продукты для работы «ленивого» кишечника

«Это проблема большинства пациентов – люди не привыкли обращать внимание на содержание пищевых волокон в продуктах. Многие из нас не потребляют даже половины ежедневной нормы клетчатки, являющейся крайне важным элементов питания», - постулировала врач.

«В 100 граммах сухой овсяной крупы содержится 10 граммов клетчатки. Столько же пищевых волокон можно получить из фасоли. Чуть меньше (7 граммов) содержится в авокадо», - уточнила специалист.

«Ленивый» кишечник – распространенная среди современных людей проблема. Ее ключевой признак – отсутствие регулярного опорожнения и запор, возникающие из-за недостаточной активности пищеварительного тракта, плохой перистальтики, застойных явлений.Врач Смирнова констатировала: такая проблема тесно связана с малоподвижностью и неправильным питанием, в котором слишком мало чистой воды и клетчатки. Чтобы кишечник нормально работал, организм ежедневно должен получать клетчатку в количестве около 30 граммов.О том, что для активной работы пищеварительной системы и профилактики «ленивого» кишечника нужны пищевые волокна (это и есть клетчатка), Смирнова сообщила в своем телеграм-канале.Чтобы получать достаточно пищевых волокон, медик посоветовала ввести в рацион несколько продуктов. В частности, цельную овсяную крупу, фасоль (и другие бобовые), авокадо.Смирнова обратила внимание на то, что 30 граммов клетчатки – это порядка 400-500 граммов овощей и фруктов в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому вредно и полезно есть рис

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