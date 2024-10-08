«Следите за весом»: кардиолог Тюлькина рассказала, что надолго сохраняет здоровыми сердце и сосуды

«Нужно отказаться от фастфуда, маргарина, спредов, копченостей и колбас, так как они содержат трансжиры, повышающие уровень «плохого» холестерина, который вызывает атеросклероз сосудов. Кроме того, следует сократить количество красного мяса в рационе и употреблять в день не более 5 граммов соли», - констатировала медик.

«Нужно есть как можно больше продуктов с высоким содержанием нежирного белка, омега-3 жирных кислот, например, рыбу, фасоль, чечевицу, горох, а также съедать не менее 400-500 граммов овощей и фруктов в день», - пояснила кардиолог.

Кардиолог Тюлькина заявила в разговоре с «Лентой.ру», что наиболее важным фактором, который надолго сохраняет здоровыми сердце и сосуды, является сбалансированное питание.Вдобавок кардиолог призвала россиян следить за своим весом. Тюлькина отметила, что лишний вес способствует возникновению сахарного диабета, который врач назвала эквивалентом сердечно-сосудистого заболевания. Чтобы сохранять здоровый вес и стройность, не набирать ненужные килограммы, медик порекомендовала минимизировать или даже отказаться от употребления сладостей, газированных напитков, выпечки и других мучных изделий.Тюлькина обратила внимание на то, что здоровье сердца и сосудов в большой степени зависит от того, как человек реагирует на стресс, насколько хорошо развита его стрессоустойчивость.Что также имеет значение – это регулярная физическая активность. На нее необходимо тратить минимум 30 минут каждый день. Самый простой и доступный вид физнагрузок – ходьба в темпе с учащением пульса до легкой усталости, пояснила медик.При отсутствии жалоб на сердце эксперт посоветовала проверяться у кардиолога мужчинам раз в год после 40 лет, а женщинам – раз в год после 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердце может пострадать из-а привычки принимать при изжоге пищевую соду

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