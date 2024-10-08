Врач Гинзбург: при болях и воспалении суставов запрещены многие белковые продукты

«При подагре нельзя есть мясные и рыбные бульоны, а также само мясо и рыбу, особенно в тушеном и жареном виде целым куском. Кроме того, следует отказаться от бобовых. Все эти продукты могут усугублять заболевание», - предостерег специалист.

«При подагре следует употреблять крупы, кисломолочные продукты и яйца» - назвал Гинзбург приемлемые источники белка.

При болях и воспалении суставов (которые, например, возникают в случае подагры или артрита) запрещены многие белковые продукты. Об этом врач Гинзбург рассказал в беседе с «Москвой 24». Так, заметил он, людям, которым диагностирована подагра, противопоказаны мясо и рыба.Гинзбург напомнил, что подагра является заболеванием, характеризуемым нарушением обмена мочевой кислоты, которая не выводится своевременно, а накапливается в виде кристаллов в суставных тканях. Последствием этого становится воспаление, вызывающее распухание или отеки суставов и сильную боль. Употребление вышеназванных продуктов способствует более интенсивному накоплению кристаллов мочевой кислоты в суставах и сухожилиях. Особенно часто эта проблема возникает после 50 лет, предупредил врач.Также эксперт поделился рекомендациями по питанию для людей с такими суставными патологиями как артроз и артрит. В их случае необходимо исключить из рациона сахар и кондитерские изделия, свести к минимуму соль. Разрешенные для таких пациентов продукты – это крупы, овощи и фрукты, разнообразная молочка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли, напоминающие остеохондроз, могут оказаться симптомом рака легкого

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