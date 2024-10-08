Врач Чернышова рассказала о простых способах нормализовать давление при гипотонии

«Людям, страдающим гипотонией, необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избегать снижения давления», - об этом Надежда Чернышова сообщила в комментарии «Вечерней Москве».

«Положительный эффект дают полноценный сон и физическая активность, а также контрастный душ и закаливание», - сказала она.

Жалобы на низкое давление – не редкость. Гипотония сопровождается слабостью, отсутствием тонуса, головокружением, плохой работоспособностью, ощущением упадка сил. Этому состоянию свойственно недостаточно активное кровообращение, из-за чего человек становится бледным, ощущает «туман» в голове, хуже соображает – его мозг не получает необходимого притока крови.Медик заметила, что нередко проблему пониженного давления провоцирует несбалансированный или некачественный рацион, отказ от каких-то продуктов питания, нехватка калорий. Например, такого рода гипотонию часто можно наблюдать у женщин, которые ограничивают себя в питании, стремясь похудеть.Кроме того, пониженное давление может быть следствием переработок, отсутствия баланса между нагрузками и отдыхом или результатом деятельности, при которой человеку приходится длительное время стоять на ногах.Чернышова обратила внимание на то, что простыми способами нормализовать давление при гипотонии является соблюдение некоторых норм здорового образа жизни.Врач подчеркнула, что продуктов, которые могли бы повысить артериальное давление, не существует. Среди напитков некоторые позволяют нормализовать пониженное давление, но их прием дает лишь временный эффект – полностью гипотонию они не устраняют. Такими напитками являются кофе и достаточно крепко заваренный чай.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что картофель является диетическим продуктом , полезным для поддержания здорового веса.

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