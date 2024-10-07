Добавки все-таки нужны: врач Эдигер заявил, что еда не дает всех необходимых витаминов и минералов

«В современном мире практически невозможно получить с пищей необходимое количество витаминов, микроэлементов и базисных биологически активных веществ других групп. Как бы мы не старались, как бы не включали в рацион разные продукты, какие-то невероятные фито-комбинации – все это не работает», - констатировал медик, беседуя с Общественной Службой Новостей.

«Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок. Давайте перестанем презирать биологически активные добавки», - сказал Александр Эдигер.

Врач Эдигер заявил в интервью, что в современном мире еда не может дать человеческому организму всех необходимых для хорошего иммунитета витаминов и минералов.Эдигер отметил, что нехватка вышеназванных веществ бьет по обменным процессам и иммунитету. Его ослабление из-за их недостатка становится особенно актуальной проблемой в осенне-зимний сезон, когда здоровье людей подвергается наиболее сильным испытаниям из-за климатического неблагополучия, нехватки солнца и активизирующихся инфекций. Решение проблемы врач видит в дополнительном (к питанию) приеме БАДов. Такие добавки нередко критикуются, но для поддержания здоровья они все-таки нужны, убежден эксперт.По мнению специалиста, добавки сегодня нужны всем людям, но в первую очередь тем, кто составляет группу риска – пожилым, людям с диабетом и другими хроническими нарушениями обмена веществ, людям с жировым гепатозом (ожирение печени), людям с аутоиммунными заболеваниями или хроническими воспалительными процессами.В то же время, подчеркнул он, перегружать организм добавками не нужно, так же, как и принимать их самостоятельно. Назначать БАДы должны врачи подобно тому, как они назначают пациентам лекарства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников посоветовал не принимать какие-то растительные масла в надежде вывести «плохую» желчь или оздоровить печень.

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