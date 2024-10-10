Врач Табеева: тяга к сладкому может вызываться проблемами с мозгом и кишечником

«Повышению тяги к сладкому способствуют отсутствие полноценного сна, нерегулярное или несбалансированное питание, нарушение кровоснабжения мозга, нарушение работы кишечника – его микробиота кишечника напрямую влияет на наши вкусовые пристрастия», - сказала специалист.

Врач Табеева констатировала в разговоре с «Известиями»: тяга к сладкому может обуславливаться многими причинами, от усталости и стресса до нехватки отдельных микроэлементов, необходимых для полноценной работы организма. В частности, такая тяга наблюдается при недостатке хрома, который участвует в регуляции углеводного обмена и обеспечивает чуткость клеток к инсулину. Кроме того, острое желание получать сладкое может возникать на фоне дефицита магния, причем обычно при этом хочется шоколада, так как его основа – какао – является богатым источником этого вещества.Табеева отметила, что тяга к сладкому также может вызываться проблемами с мозгом и кишечникомЕще одна патологическая причина тяготения к сладким продуктам – это нарушение углеводного обмена, возникающее при диабете или его предвестнике – предиабете. В их случае сахар, который должен распределяться по клеткам, не попадает в них из-за снижения чувствительности тканей к инсулину. В результате клетки испытывают энергетический голод и «просят» питания, и внешне это выражается в том, что человеку сильно хочется сладкого. Если контролировать такую тягу невозможно, и сладкое неоднократно поедается в течение дня, организм и здоровье могут серьезно пострадать. В таком случае лучше обращаться к специалистам и выявлять причину аномалии, заниматься ее коррекцией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты провоцируют резкие скачки уровня сахара в крови, чреватые избыточным жироотложением.

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