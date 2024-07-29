«Проверьтесь на дефицит железа»: врач Табеева ответила, как обуздать тягу к сладкому

«Нужно проверить отсутствие дефицита железа, витаминов группы В, других витаминов и микроэлементов. Их недостаток может усиливать тягу к сладкому», – ответила эндокринолог в комментарии « Газете.Ru ».

«Кроме того, важно по возможности записывать то, что вы едите. Так вы самостоятельно или со специалистом сможете оценить количество потребляемых углеводов», – дала еще один совет специалист.

Врач-эндокринолог Табеева сообщила, что дефициты витаминов и микроэлементов являются одной из причин тяги к сладкому и так называемой сахарной зависимости. В частности, людям, которые не могут без сладкого, медик посоветовала провериться на возможный дефицит железа – это одна из распространенных причин такой привычки.Табеева добавила, что многие люди едят сладкое, используя его как антидепрессант. Содержащие сахар продукт способствуют выработке эндорфинов и других веществ, обеспечивающих хорошее настроение и чувство удовольствия. Врач констатировала: данные вещества производятся человеческим мозгом во время занятий спортом, прогулок на природе. Таким образом, деятельность, сопровождаемая физической активностью, – это тоже работающий способ обуздать тягу ко всему сладкому.Также медик отметила, что тяготение к сахаросодержащим продуктам значительно усиливается из-за недосыпа. В свою очередь, полноценный сон помогает относиться к сластям более спокойно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты и напитки должны исключаться из рациона в пожилом возрасте.

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