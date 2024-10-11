Чревато серьезными последствиями: врач Мухина раскрыла опасность применения аналогов Оземпика

«Россияне «подсели» на аналоги Оземпика, так как они дешевле, хотя действующее вещество то же самое. Однако такие аналоги небезопасны, их применение грозит побочными эффектами и последствиями», - предупредила врач в комментарии для НСН.

«Россияне умудряются покупать аналоги без рецепта, сами делают себе инъекции на свой страх и риск и даже не осознают, к чему это может привести».

«Самостоятельное использование препарата и ошибки в дозировке чреваты более серьезными последствиями», - предостерегла специалист.

Согласно имеющимся данным, россияне за год значительно увеличили свои покупки аналогов лекарства для диабетиков «Оземпик», которые во многих случаях используется ими для похудения. Врач Мухина заявила: такая тенденция вызывает настороженность.Марият Мухина напомнила, что такие лекарства предназначены для лечения диабета второго типа и ожирения. Но и среди пациентов с этими диагнозами использовать данные средства можно отнюдь не всем, констатировала диетолог.Мухина раскрыла опасность применения аналогов Оземпика. Медик обратила внимание на то, что в виде побочных эффектов использование данных лекарств может провоцировать рвоту, диарею, боли в животе, депрессию.Мухина уточнила, что у людей, не страдающих инсулинорезистентностью, после применения аналогов может развиться гипогликемия, потери сознания, кома. При имеющихся проблемах с почками, печенью или поджелудочной железой эти препараты и вовсе противопоказанны. Эксперт призвала россиян не использовать названные аналоги без согласования с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно похудеть за счет выработки соматотропина – гормона, высвобождающегося во время сна.

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