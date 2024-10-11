Чревато серьезными последствиями: врач Мухина раскрыла опасность применения аналогов Оземпика
Врач-диетолог Марият Мухина: россияне, самостоятельно использующие аналоги Оземпика, подвергают свое здоровье серьезному риску.
Согласно имеющимся данным, россияне за год значительно увеличили свои покупки аналогов лекарства для диабетиков «Оземпик», которые во многих случаях используется ими для похудения. Врач Мухина заявила: такая тенденция вызывает настороженность.
«Россияне «подсели» на аналоги Оземпика, так как они дешевле, хотя действующее вещество то же самое. Однако такие аналоги небезопасны, их применение грозит побочными эффектами и последствиями», - предупредила врач в комментарии для НСН.
Марият Мухина напомнила, что такие лекарства предназначены для лечения диабета второго типа и ожирения. Но и среди пациентов с этими диагнозами использовать данные средства можно отнюдь не всем, констатировала диетолог.
«Россияне умудряются покупать аналоги без рецепта, сами делают себе инъекции на свой страх и риск и даже не осознают, к чему это может привести».
Мухина раскрыла опасность применения аналогов Оземпика. Медик обратила внимание на то, что в виде побочных эффектов использование данных лекарств может провоцировать рвоту, диарею, боли в животе, депрессию.
«Самостоятельное использование препарата и ошибки в дозировке чреваты более серьезными последствиями», - предостерегла специалист.
Мухина уточнила, что у людей, не страдающих инсулинорезистентностью, после применения аналогов может развиться гипогликемия, потери сознания, кома. При имеющихся проблемах с почками, печенью или поджелудочной железой эти препараты и вовсе противопоказанны. Эксперт призвала россиян не использовать названные аналоги без согласования с врачом.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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