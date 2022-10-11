Безопасно ли готовить еду на сливочном масле: объяснил врач Кутушов

«У сливочного масла одна из самых низких температур дымления, поэтому жарить на нем можно, но только те продукты, которые не требуют высоких температур. Как только масло перегревается и начинает дымить, в нем начинают вырабатываться канцерогены», - проинформировал Кутушов.

Токсиколог Кутушов объяснил в беседе с «АиФ», безопасно ли готовить еду на сливочном масле. Вот мнение эксперта: это достаточно безопасно, если человек жарит продукты на таком масле правильно.Специалист предупредил, что если технология жарки нарушается, то готовое блюдо может оказаться для человеческого организма фактически канцерогенным.Врач посоветовал в процессе готовки, греть сливочное масло на маленьком огне, использовать его в небольшом количестве и обязательно выливать, если масло приобретает коричневый цвет.По мнению Кутушова, жарить еду предпочтительнее все же на растительном масле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чайный гриб может быть как полезным, так и вредным в своем действии на организм.

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