«Метаболические нарушения»: врач Юзуп предупредила о последствиях пристрастия к пиву

«Чрезмерное употребление пива приводит к ожирению, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям», - заявила Ирина Юзуп.

«Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, вызывает зависимость, которая может которая разрушить организм, приведя к циррозу печени, панкреатиту, сердечно-сосудистым заболеваниям, психическим расстройствам и даже онкологии».

Пиво – популярнейший содержащий алкоголь напиток у россиян. Врач Юзуп констатировала, что многие люди воспринимают его «легким», не боятся пить часто и в больших количествах. Подобное отношение к пиву – серьезная ошибка, подчеркнула медик.В разговоре с «Лентой.ру» врач Юзуп предупредила о последствиях пристрастия к пиву. Специалистка отметила, что в нем содержится существенная концентрация сахара, который быстро усваивается организмом и провоцирует накопление жировой ткани.Также медик обратила внимание на то, что пиво является богатым источником дрожжей. По словам врача, пивные дрожжи по своей сути являются грибами, способными вызывать аллергические реакции. К тому же организму их непросто переваривать – поэтому после пива многие ощущают вздутие живота, метеоризм, другие симптомы нарушенной работы пищеварительного тракта.Еще один компонент пенного напитка – хмель – содержит вещества, которые влияют на гормональный баланс. Мужчины – любители пива рискуют пострадать из-за снижения уровня тестостерона, эректильной дисфункции, бесплодия. Женщины тоже могут столкнуться с гормональными нарушениями – например, со сбоями, менструального цикла, предостерегла эксперт.Самым опасным последствием пристрастия к пиву может стать развитие заболеваний, способных преждевременно оборвать человеческую жизнь, сказала Юзуп.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Георгием Викуловым были названы самые губительные для здоровья алкогольные напитки

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