Психиатр Бесчастнов: частое мытье рук может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство

«Постоянное желание помыть руки в совокупности с навязчивым страхом заразиться инфекцией — разновидность обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР)», - сказал специалист.

«Человеку постоянно кажется, что он какую-нибудь заразу, инфекцию подхватит. Чтобы хоть как-то снизить эти преследующие его неудержимые и неконтролируемые мысли, он по много раз на дню перемывает руки», - уточнил Бесчастнов.

Психиатр Бесчастнов сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что частое мытье рук может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство.Он пояснил, при ОКР у человека наблюдаются обсессии (навязчивые мысли, переживания, страхи) и компульсии – действия, которые становятся для него навязчивыми ритуалами. Мытье рук, по словам психиатра, относится к компульсиям: если человек не помоет руки, он будет испытывать крайне сильный дискомфорт. Подобная тяга возникает из-за опасений о возможном заболевании, и на это не влияет тот факт, что руки могут быть совершенно чистыми. Иногда такое навязчивое мытье ведет к повреждению тканей рук, поскольку используются агрессивные очищающие средства или щетки.Психиатр добавил, что навязчивое мытье рук нередко сочетается с болезненной склонностью все упорядочивать. Например, дома человек расставляет в определенном порядке вещи, раскладывает белье, следит за тем, чтобы какие-то предметы выстраивались по линии, были повернуты только одно стороной и так далее. Справиться с обсессивно-компульсивным расстройством самостоятельно люди способны редко – только если оно проявляется в легкой форме. В остальных случаях контролю над своими переживаниями и страхами они могут научиться только обращаясь за помощью к специалистам.По мнению эксперта, к появлению ОКР бывают склонны тревожные люди, пережившие в детстве очень суровые, довлеющие методы воспитания, или такие, которых родители часто запугивали с целью добиться послушания. Иногда ОКР может принимать тяжелую форму, мешая человеку жить нормальной жизнью, выходить из дома, общаться с другими людьми. В этом случае нужно обязательно обращаться за помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что унять тревогу и хандру помогают продукты, оздоровляющие кишечник

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.