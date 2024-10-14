Врач Соломатина: унять тревогу и хандру помогают продукты, оздоровляющие кишечник

«Тревожность, депрессия, хандра зависят от нашего микробиома. Если с ним все нормально, будут вырабатываться вещества, которые положительно влияют на центральную нервную систему, позволяя ее медиаторам регулировать состояние человека», – сообщила специалист.

«Кроме того, часто источником плохого самочувствия бывает дегидратация – скрытый недостаток воды. Чистую воду нужно ежедневно пить из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. Когда употребляется достаточное количество жидкости, тогда и настроение совершенно иное, потому что лучше выходят токсины и возрасте уровень энергии», - поделилась медик.

Врач Соломатина заявила в комментарии «Москве 24», что унять тревогу, хандру и другие неприятные эмоциональные состояния помогают продукты, оздоровляющие кишечник. Медик подчеркнула, что на состоянии психики человека в большой степени сказывается состояние кишечного микробиома.Для оздоровления кишечной флоры врач посоветовала ежедневно съедать 500 граммов овощей и фруктов, богатых клетчаткой, а также употреблять кисломолочные продукты – например, кефир, ряженку, простоквашу.Также, заметила Соломатина, для хорошего настроения и достаточной энергии важен витамин D – его источниками являются печень трески, красная икра, жирная рыба (включая селедку, скумбрию и сардины).Помимо того, хорошее психоэоциональное состояние невозможно без достаточного получения витаминов группы B – важнейших помощников в работе нервной системы. По словам Соломатиной, получат их можно, употребляя цельнозерновые каши и хлеб, мясо.Врач обратила внимание на то, что хандра может возникать из-за недостатка витамина C. Восполнять его помогают болгарский перец, квашеная капуста, отвар шиповника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких правил следует придерживаться пожилым людям, чтобы укрепить иммунитет

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.