Отек ноги и пульсирующая боль: названы сигналы, предупреждающие о появлении тромбов

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боль в ноге

Ученые обращают внимание на то, что по некоторым признакам можно заподозрить образование тромбов.

Тромбы, которые формируются из слипающихся частиц крови, могут отрываться с места крепления, проникать в кровоток и попадать в сосуды сердца, вызывая их полную или частичную закупорку. Такая закупорка грозит повреждением участка сердечной мышцы, в который перестает поступать нормальный кровоток. Его наиболее опасным последствием оказывается инфаркт.

Научными специалистами были названы сигналы, предупреждающие о появлении тромбов, об этом проинформировала «Российская газета», ссылаясь на данные Pronews.gr. Медики отметили, что тромбы часто возникают в глубоких венах конечностей, как правило, это происходит в венах ног. По их словам, одним из характерных признаков появления тромба является отек одной ноги. Также в ней может возникать пульсирующая боль.

«Отек ноги, который может указывать на появление тромба,  может сопровождаться покраснением участка кожи, ощущением дискомфорта, пульсирующей боли. Также в этом месте многие пациенты ощущают повышение температуры, тепло», - поделились эксперты.

Они предупредили, что особую опасность для человека создает тромб, проникающий с кровью в легочную артерию. В этом случае создаются предпосылки к возникновению тромбоэмболии легочной артерии, грозящей человеку смертью. У пострадавшего развивается внезапная одышка, которая может сопровождаться болью в груди и учащенным сердцебиением.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предотвратить появление тромбов помогает употребление некоторых продуктов.

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Отек ноги и пульсирующая боль: названы сигналы, предупреждающие о появлении тромбов