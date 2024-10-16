Учиться контролировать стресс: врач Сонгуров рассказал, как избежать тромбоза

Врач Сонгуров рассказал в беседе с «Известиями», как избежать возникновения тромбоза. Говоря об этом, медик посоветовал россиянам быть подвижными и не допускать ожирения. Избыточный вес, ожирение и тесно связанное с ними злоупотребление высококалорийной пищей серьезно повышают риск тромбообразования, подчеркнул специалист.Также Сонгуров посоветовал не находиться подолгу в статичном положении. Обладателям сидячих профессий следует как можно чаще вставать со стула и разминаться. В обстоятельствах вынужденного сидения (в полете, или в поездках на машине) нужно пить чистую воду, избегать употребления содержащих кофеин продуктов и напитков, поскольку они сужают сосуды.Врач обратил внимание на то, что некоторым людям крайне важно проходить профилактические медосмотры и обследования из-за своей предрасположенности к образованию тромбов. В эту группу риска, например, входят женщины, принимающие оральные контрацептивы, а также люди с сердечной недостаточностью или те, кто находился в условиях длительного постельного режима.Еще один способ избежать тромбоза – не курить или покончить с курением при наличии этой привычки, подвергающей кровеносные сосуды опасным спазмам.Дополнительно Сонгуров порекомендовал россиянам учиться контролировать стресс. Врач заявил, что в моменты сильных переживаний организм выделяет большое количество специфических гормонов – в частности, адреналин, заставляющий сосуды спазмировать. Важно помнить, что собственное здоровье и жизнь важнее всего и не допускать значительных волнений из-за рутинных обстоятельств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сигналы организма являются предупреждением о появлении тромбов.

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