Обостряют хронические и вызывают новые недуги: врач указала на вред «чисток» от шлаков

«На самом деле такие «чистки» не несут никакой пользы. Более того, они способны усугубить течение хронических болезней и спровоцировать новые недуги. Не существует таких средств, которые могли бы без вреда очистить организм и вывести шлаки и токсины», - заявила специалист.

«Любые так называемые народные методы выведения шлаков и токсинов не способны очистить кишечник, печень или сосуды — это не больше, чем шарлатанство», - констатировала Дарья Русакова.

Сегодня нередко можно услышать о том, что организм нужно «чистить» от шлаков и токсинов, которые скапливаются в нем из-за неправильного питания. Но нуждается ли он в этом? Врач Русакова предупредила в беседе с «Вечерней Москвой», что осуществлять подобные процедуры не только бессмысленно, но и очень вредно. Медик констатировала: разного рода манипуляции, которые подразумеваются под термином «чистка организма от шлаков», могут обострять хронические и вызывать новые недуги.Русакова добавила, что пищеварительная система человеческого тела эволюционно сформировалась так, что способна очищаться самостоятельно, когда пища в ней проходит все стадии расщепления. Она обратила внимание на то, что все процессы в ней являются беспрерывными, и вмешательства в эту работу извне посредством каких-то специальных методов или средств могут с большой вероятностью вызвать опасные сбои. Например, выполнение клизм или голодания могут спровоцировать нарушения микрофлоры кишечника, которые могут негативно отразиться на иммунитете, или стать причиной повреждения его слизистой оболочки. А прием желчегонных препаратов способен вызвать движение конкрементов в пузыре, последствием чего станет состояние, при котором помочь человеку можно будет только хирургическим путем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пить кефир перед сном полезно далеко не всем людям

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