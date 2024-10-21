Врач из Уфы Арсланова включила внезапную головную боль в топ-5 явных признаков инсульта

«Первые признаки инсульта часто проявляются внезапно и могут варьироваться от легкой потери чувствительности до сильной головной боли», - сообщила врач Арсланова о клинической картине инсульта.

Инсульт характеризуется острым нарушением кровообращения в головном мозге, при котором происходит гибель его тканей и нарушаются функции нервной системы. Человеку с инсультом крайне важно помочь как можно быстрее – вопрос времени, в течение которого осуществляется терапия, имеет принципиальное значение. Вот почему необходимо уметь распознавать его проявления – это позволяет своевременно обратиться за медицинской помощью, узнав опасную патологию.Медик указала на топ-5 явных признаков инсульта в беседе с UfaTime.ru.Врач Агуль Арсланова дала совет: при подозрении на инсульт следует попросит пострадавшего человека улыбнуться. В его случае одна сторона лица будет неподвижной, и при попытках улыбаться возникнет эффект искажения, асимметрии.Еще одни явным признаком инсульта специалист назвала неразборчивую речь. Также человек может путать слова, говорить что-то бессмысленное.Если пострадавшего от инсульта попросить поднять обе руки, он не сможет двигать ими одновременно – одна конечность останется опущенной.Происходит временная потеря зрения на один или оба глаза. Также у пострадавшего начинает двоиться в глазах.Говоря о явных признаках инсульта, медик уточнила: такая боль возникает беспричинно и сразу ощущается как очень сильная. Помимо того, могут наблюдаться рвота, спутанность сознания.Арсланова подчеркнула, что к врачам необходимо обращаться, заметив хотя бы один признак из названных. Она обратила внимание, что риск опасного нарушения в работе мозга резко возрастает, если человек курит или есди у него имеются гипертония, диабет, высокий уровень холестерина. В свою очередь, снизить такой риск помогают регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нужно ли заниматься лечением , если пульс человека составляет 90-100.

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