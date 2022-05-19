Врач Соломатина рассказала, какие помидоры вредны для здоровья

«Нужно обращать внимание на срез помидора. От продукта с множеством прожилок лучше отказаться», - поделилась рекомендацией медик.

«Ешьте только спелые помидоры. Недоспевшие плоды могут содержать повышенную концентрацию вредных веществ», - поделилась Соломатина.