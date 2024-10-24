Врач Сережина: нехватка витамина D осенью может быть причиной частых заболеваний

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витамин D

Врач Вера Сережина: риск нехватки витамина D в организме особенно высок осенью, поэтому имеет смысл принимать добавки с ним.

Врач Сережина рассказала, что нехватка витаминов осенью может быть причиной частых заболеваний. В частности, таким провокатором подверженности человека инфекциям осенью может оказаться нехватка витамина D.
Накопленных организмом летом запасов витаминов и минералов хватает лишь на короткое время — как правило, только на сентябрь, предупредила Сережина в комментарии РИАМО. По словам медика, истощение витаминных ресурсов ведет к угнетению иммунной системы и как следствие к частым болезням.

«Если человек болеет больше двух раз за осенне-зимний период, это может свидетельствовать о наличии дефицитных состояний. Например, осенью часто болеют те, кто имеет острый недостаток витаминов, прежде всего витамина D», - уточнила Вера Сережина.

По ее мнению, прием витамина D в профилактической дозировке в это время года является оправданным. Многим людям он необходим на протяжении всего года, считает медик.

Специалист добавила, что при подозрении на дефицитное состояние следует проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы крови. Лечение серьезных дефицитов необходимо проводить строго под медицинским контролем подчеркнула эксперт.

Симптомы, которые могут говорить о нехватке витаминов в организме:
  • Общее ослабление здоровья, потеря тонуса, вялость;
  • Проблемы с кожей;
  • Язвы на слизистых тканях;
  • Выпадение волос, хрупкие ногти;
  • Суставная боль;
  • Нарушения сна, дневная сонливость;
  • Перепады настроения, подавленность.
Симптомы дефицита витамина D:
  • Сильная усталость, утомляемость днем;
  • Депрессивные состояния, обострение психических проблем;
  • Бессонница;
  • Плохое состояние полости рта, воспаление десен;
  • Боль в костях и мышцах, нередко – боль в спине;
  • Проблемы с пищеварением, запоры;
  • Повышенная сухость кожи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний, об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вера Сережина
Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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