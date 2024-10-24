Врач Сережина: нехватка витамина D осенью может быть причиной частых заболеваний
Врач Вера Сережина: риск нехватки витамина D в организме особенно высок осенью, поэтому имеет смысл принимать добавки с ним.
Врач Сережина рассказала, что нехватка витаминов осенью может быть причиной частых заболеваний. В частности, таким провокатором подверженности человека инфекциям осенью может оказаться нехватка витамина D.
Накопленных организмом летом запасов витаминов и минералов хватает лишь на короткое время — как правило, только на сентябрь, предупредила Сережина в комментарии РИАМО. По словам медика, истощение витаминных ресурсов ведет к угнетению иммунной системы и как следствие к частым болезням.
«Если человек болеет больше двух раз за осенне-зимний период, это может свидетельствовать о наличии дефицитных состояний. Например, осенью часто болеют те, кто имеет острый недостаток витаминов, прежде всего витамина D», - уточнила Вера Сережина.
По ее мнению, прием витамина D в профилактической дозировке в это время года является оправданным. Многим людям он необходим на протяжении всего года, считает медик.
Специалист добавила, что при подозрении на дефицитное состояние следует проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы крови. Лечение серьезных дефицитов необходимо проводить строго под медицинским контролем подчеркнула эксперт.
Симптомы, которые могут говорить о нехватке витаминов в организме:
- Общее ослабление здоровья, потеря тонуса, вялость;
- Проблемы с кожей;
- Язвы на слизистых тканях;
- Выпадение волос, хрупкие ногти;
- Суставная боль;
- Нарушения сна, дневная сонливость;
- Перепады настроения, подавленность.
- Сильная усталость, утомляемость днем;
- Депрессивные состояния, обострение психических проблем;
- Бессонница;
- Плохое состояние полости рта, воспаление десен;
- Боль в костях и мышцах, нередко – боль в спине;
- Проблемы с пищеварением, запоры;
- Повышенная сухость кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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