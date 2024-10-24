Врач Сережина: нехватка витамина D осенью может быть причиной частых заболеваний

«Если человек болеет больше двух раз за осенне-зимний период, это может свидетельствовать о наличии дефицитных состояний. Например, осенью часто болеют те, кто имеет острый недостаток витаминов, прежде всего витамина D», - уточнила Вера Сережина.

Общее ослабление здоровья, потеря тонуса, вялость;

Проблемы с кожей;

Язвы на слизистых тканях;

Выпадение волос, хрупкие ногти;

Суставная боль;

Нарушения сна, дневная сонливость;

Перепады настроения, подавленность.

Сильная усталость, утомляемость днем;

Депрессивные состояния, обострение психических проблем;

Бессонница;

Плохое состояние полости рта, воспаление десен;

Боль в костях и мышцах, нередко – боль в спине;

Проблемы с пищеварением, запоры;

Повышенная сухость кожи.

Врач Сережина рассказала, что нехватка витаминов осенью может быть причиной частых заболеваний. В частности, таким провокатором подверженности человека инфекциям осенью может оказаться нехватка витамина D.Накопленных организмом летом запасов витаминов и минералов хватает лишь на короткое время — как правило, только на сентябрь, предупредила Сережина в комментарии РИАМО. По словам медика, истощение витаминных ресурсов ведет к угнетению иммунной системы и как следствие к частым болезням.По ее мнению, прием витамина D в профилактической дозировке в это время года является оправданным. Многим людям он необходим на протяжении всего года, считает медик.Специалист добавила, что при подозрении на дефицитное состояние следует проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы крови. Лечение серьезных дефицитов необходимо проводить строго под медицинским контролем подчеркнула эксперт.Симптомы, которые могут говорить о нехватке витаминов в организме:Симптомы дефицита витамина D:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний , об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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