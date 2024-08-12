Диетолог Соломатина объяснила, почему курильщикам необходим отвар шиповника

«При курении, в том числе пассивном, организм расходует витамин С. Отвар шиповника помогает восполнить дефицит очень важного для иммунитета витамина, который может появиться из-за потребления табака», - подчеркнула Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина объяснила в комментарии радиостанции «Говорит Москва», почему курильщикам необходим отвар шиповника. Медик констатировала, что такое питье чрезвычайно богато антиоксидантами – веществами, защищающими клеточные структуры от повреждений. Вдобавок отвар шиповника защищает организм курильщиков (включая пассивных) от критической потери витамина С, который разрушается в нем под воздействием компонентов табачного дыма.Медик добавила, что шиповник содержит такое значительное количество витамина С, что даже при риске его потери из-за курения организм сможет получать его в какой-то концентрацииТакже восполнять утрату витамина С достаточно эффективно помогают черная смородина, болгарский перец, квашеная капуста, обратила внимание эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свекольная ботва является превосходным антираковым продуктом

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