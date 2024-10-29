«Если верить усредненным цифрам, когда человек выходит на пенсию, у него чаще всего обнаруживают одно из смертельно опасных заболеваний — рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких, рак молочной или предстательной железы», - рассказала медик.

«40 лет — критический возраст для приведения здоровья в порядок. Если вы решите взяться за это в 63 года, то вам будет намного сложнее», - сказала Ванда Райт.

Врач Райт назвала возраст, в котором у людей чаще всего диагностируют смертельные болезни (сообщило британское издание Mirror). По словам специалиста, это в большинстве случаев происходит в 63 года.Райт отметила, что названный возраст, как правило, не является временем непосредственного возникновения заболеваний. Многие смертоносные недуги отличаются постепенным развертыванием, им бывают свойственны периоды медленного поступательного развития со слабыми, почти неразличимыми симптомами. Предпосылки для их возникновения нередко незаметно существуют десятилетиями, подчеркнула врач. Учитывая такую особенность болезней, крайне важно заблаговременно начинать заниматься их профилактикой, убеждена специалист.Райт заявила: задумываться о профилактике опасных патологий только после выхода на пенсию – слишком поздно. Врач посоветовала заниматься ею в преддверии 40 лет, которые она назвала «критическим возрастом», так как именно в эти годы в организме возникают изменения, ведущие к формированию опухолей и других угрожающих жизни отклонений. Для их профилактики крайне важно проходить периодические осмотры и обследования, констатировала медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Регина Ахуньянова объяснила, почему после 30 лет многие люди могут ощущать резкое ухудшение самочувствия

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