Врач Ахуньянова назвала причины ухудшения самочувствия после 30 лет

«Сидячий образ жизни и отсутствие физической активности приводят к увеличению абдоминального жира, что вызывает хроническое воспаление. Жировые клетки выделяют гормоны, которые запускают воспалительные процессы в организме, что приводит к чувству апатии и бессилия», - сообщила Регина Ахуньянова.

Врач Ахуньянова рассказала, что в возрасте 30-35 лет может возникнуть чувство, что организм «сыпется» и здоровье заметно ослабевает. Специалист назвала причины подобного ухудшения самочувствия после 30 лет. Медик отметила, что одним из факторов такого изменения становятся процессы постепенной атрофии мышечной массы, которая начинает заменяться жиром – сначала медленно, но со временем все более интенсивно. Вдобавок может увеличиваться количество абдоминального жира, находящегося глубоко внутри тела близко к органам. Развитие этого типа ожирения провоцирует процессы, негативно влияющие на самочувствие.Врач добавила, что после 30 лет у многих может расти уровень холестерина и артериальное давление – это также негативно сказывается на общем состоянии. Помимо того, на четвертом десятке лет ослабевают защитные ресурсы организма, и неблагоприятные обстоятельства в образе жизни оказывают более разрушительное воздействие на организм. Например, после 30 лет неправильное питание может с большей вероятностью стать причиной гастрита, снижения иммунитета и нарушений в работе кишечника, предупредила врач.Во избежание подобных проблем важно контролировать вес и проводить системную работу по сохранению здоровья, подчеркнула Регина Доктор.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте быстрое похудение может оказаться очень опасным симптомом

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