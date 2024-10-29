Невролог Демьяновская: иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет
Врач-невролог Екатерина Демьяновская сообщила, почему острое нарушение мозгового кровообращения может возникнуть в очень молодом возрасте.
Считать инсульт «болезнью стариков» – ошибка, иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет.
«От 5 до 14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет, - рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.
Врач перечислила распространенные факторы таких «молодых» инсультов:
- Врожденные патологии мозговых сосудов;
- Наследственные нарушения свертывания крови;
- Диссекция (расслоение) стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.
Если говорить о прогнозируемых инсультах, то допускать их возникновение можно в тех случаях, когда развивается гипертонический криз – состояние, сопровождаемое резким подъемом артериального давления до показателя 160 на100 или выше.
Кроме того, о предстоящем развитии инсульта часто говорит транзиторная ишемическая атака (микроинсульт).
Симптомы транзиторной ишемической атаки
- Сильная головная боль;
- Головокружение;
- Слабость с одной стороны тела;
- Дезориентация, прострация;
- Временная потеря речи или зрения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-неврологом Аминат Доловой были перечислены способы, помогающие избежать возникновения инсульта.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог
Оставить комментарий