Невролог Демьяновская: иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет

«От 5 до 14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет, - рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

Врожденные патологии мозговых сосудов;

Наследственные нарушения свертывания крови;

Диссекция (расслоение) стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.

Сильная головная боль;

Головокружение;

Слабость с одной стороны тела;

Дезориентация, прострация;

Временная потеря речи или зрения.

Считать инсульт «болезнью стариков» – ошибка, иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет.Врач перечислила распространенные факторы таких «молодых» инсультов:Демьяновская отметила, что инсульт в возрасте 18-20 лет может оказаться внезапным событием, предусмотреть которое невозможно. Такая патология бывает следствием повреждения или диссекции питающих мозг сосудов, к которым могут вести случайные травмы головы или шеи, напряжение их мышц.Если говорить о прогнозируемых инсультах, то допускать их возникновение можно в тех случаях, когда развивается гипертонический криз – состояние, сопровождаемое резким подъемом артериального давления до показателя 160 на100 или выше.Кроме того, о предстоящем развитии инсульта часто говорит транзиторная ишемическая атака (микроинсульт).Симптомы транзиторной ишемической атакиПри развитии данного нарушения требуется немедленное обращение за медицинской помощью, подчеркнула невролог. Во многих случаях настоящий инсульт развивается после случившегося микроинсульта в течение 5 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-неврологом Аминат Доловой были перечислены способы , помогающие избежать возникновения инсульта.

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