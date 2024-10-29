Невролог Демьяновская: иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет

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мужчина держится за голову

Врач-невролог Екатерина Демьяновская сообщила, почему острое нарушение мозгового кровообращения может возникнуть в очень молодом возрасте.

Считать инсульт «болезнью стариков» – ошибка, иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет.  

«От 5 до 14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет, - рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

Врач перечислила распространенные факторы таких «молодых» инсультов:
  • Врожденные патологии мозговых сосудов;
  • Наследственные нарушения свертывания крови;
  • Диссекция (расслоение) стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.
Демьяновская отметила, что инсульт в возрасте 18-20 лет может оказаться внезапным событием, предусмотреть которое невозможно. Такая патология бывает следствием повреждения или диссекции питающих мозг сосудов, к которым могут вести случайные травмы головы или шеи, напряжение их мышц.

Если говорить о прогнозируемых инсультах, то допускать их возникновение можно в тех случаях, когда развивается гипертонический криз – состояние, сопровождаемое резким подъемом артериального давления до показателя 160 на100 или выше.

Кроме того, о предстоящем развитии инсульта часто говорит транзиторная ишемическая атака (микроинсульт).

Симптомы транзиторной ишемической атаки
  • Сильная головная боль;
  • Головокружение;
  • Слабость с одной стороны тела;
  • Дезориентация, прострация;
  • Временная потеря речи или зрения.
При развитии данного нарушения требуется немедленное обращение за медицинской помощью, подчеркнула невролог. Во многих случаях настоящий инсульт развивается после случившегося микроинсульта в течение 5 лет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-неврологом Аминат Доловой были перечислены способы, помогающие избежать возникновения инсульта.

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Екатерина Демьяновская
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог
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