Врач Малиновская: привычка заправлять постель сразу после пробуждения является вредной

«В течение суток мы выделяем пот, и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях», - заметила Малиновская в беседе с News.ru.

Врач-физиотерапевт Малиновская объяснила вред привычки сразу же заправлять постель после ночного сна. По словам медика, это способствует скапливанию в постельном белье пота, который выделяется телом спящего человека.Медик добавила, что непросохший пот на постельном белье способствует появлению благоприятной среды для вредных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, одеяло следует откидывать и оставлять развернутым минимум 20–30 минут. Также полезно раздвигать шторы и открывать окно, чтобы постель подвергалась воздействию солнечного света и свежего воздуха, губительных для болезнетворных бактерий.Дополнительно врач посоветовала регулярно менять постельное белье. Зимой менять его нужно раз в десять дней, летом — не реже одного раза в неделю. Наволочки следует менять по мере загрязнения, они пачкаются гораздо быстрее простыней и пододеяльников.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что совместное использование полотенца в доме таит скрытую опасность для здоровья

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