Доцент Кулач: хранение яиц в дверце холодильника – распространенная ошибка

«Каждый раз, когда дверца холодильника открывается, находящиеся там продукты подвергается изменению температуры. Это может способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья», - объяснила эксперт.

Доцент Кулач заявила в разговоре с «Газетой.Ru» о том, что хранение яиц в дверце холодильника является распространенной ошибкой. Биолог констатировала, что подобный способ хранения негативно сказывается на качестве продукта и вдобавок сокращает его срок годности. Например, хранящиеся так яйца могут оказаться опасными как источник сальмонелл.Полина Кулач добавила, что дверца холодильника может открываться и закрываться в течение дня много раз – особенно в выходные дни или когда в доме живет семья с большим количеством людей. В этом случае хранящиеся в дверце яйца с большим риском подвергаются повреждению.По словам доцента, купленные куриные яйца правильнее помещать во внутренний отсек холодильника – это продлевает допустимый срок их использования.Поместите куриное яйцо в емкость с водой. Если легло на дно в горизонтальном положении – значит, свежее; если встало вертикально – срок годности на исходе; если всплыло – испорчено.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подсолнечное масло может быть полезнее оливкового

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