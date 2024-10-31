Врач Табеева: существуют два возрастных периода, когда происходит резкое старение
Два периода с резко усугубляющимися возрастными изменениями назвала врач-эндокринолог Камиля Табеева.
Старение является сложным процессом, который ассоциируется с многочисленными изменениями в организме и тесно связан с генетикой. Люди стареют неодинаково, но тем не менее существуют два возрастных периода, когда резкое старение происходит практически у всех, – об этом врач Табеева рассказала «Газете.Ru».
«Пик возрастных изменений приходится на два периода жизни: 40–45 лет и около 60 лет», - уточнила специалист.
Табеева сообщила, что происходит с человеческим организмом в эти периоды жизни.
Что происходит в 40–45 лет:
- Замедляются процессы переработки кофеина, алкоголя и жиров;
- Кожа становится менее упругой и эластичной;
- Сосудистая ткань становится более жесткой и возрастает риск ее повреждения;
- Повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Снижается чувствительность клеток к инсулину;
- Нарушается метаболизм глюкозы;
- Становятся еще более высокими сердечно-сосудистые риски;
- Ухудшается функционирование почек;
- Снижается иммунная защита организма.
Можно ли замедлить старение? По словам Табеевой, однозначного ответа на этот вопрос нет. Если говорить о предлагаемых учеными мерах профилактики, то они следующие:
«К 40 годам важно сократить потребление жирной пищи и алкоголя, увеличить потребление клетчатки. В возрасте 60 лет – пить достаточно воды, следить за состоянием почек и уровнем глюкозы в крови. Чтобы сохранять мышцы, в том числе поддерживать здоровье сердца, следует заниматься спортом, подбирая нагрузки в соответствии с состоянием организма — чтобы не допускать перегрузок и травм».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что началом физического старения становится период, когда организм теряет мышечную массу.
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Камиля Табеева
Здоровье
врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине
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