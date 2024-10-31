Врач Табеева: существуют два возрастных периода, когда происходит резкое старение

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женина разгядывает себя в зеркале

Два периода с резко усугубляющимися возрастными изменениями назвала врач-эндокринолог Камиля Табеева.

Старение является сложным процессом, который ассоциируется с многочисленными изменениями в организме и тесно связан с генетикой. Люди стареют неодинаково, но тем не менее существуют два возрастных периода, когда резкое старение происходит практически у всех, – об этом врач Табеева рассказала «Газете.Ru».

«Пик возрастных изменений приходится на два периода жизни: 40–45 лет и около 60 лет», - уточнила специалист.

Табеева сообщила, что происходит с человеческим организмом в эти периоды жизни.

Что происходит в 40–45 лет:
  • Замедляются процессы переработки кофеина, алкоголя и жиров;
  • Кожа становится менее упругой и эластичной;
  • Сосудистая ткань становится более жесткой и возрастает риск ее повреждения;
  • Повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Что происходит после 60 лет:
  • Снижается чувствительность клеток к инсулину;
  • Нарушается метаболизм глюкозы;
  • Становятся еще более высокими сердечно-сосудистые риски;
  • Ухудшается функционирование почек;
  • Снижается иммунная защита организма.
Врач отметила, что эти процессы обуславливают старение, делая его более интенсивным и заметным. Причем, добавила Табеева, данными изменениями процесс старения не ограничивается, их происходит значительно больше. Например, названным двум периодам свойственна также потеря мышечной массы.

Можно ли замедлить старение? По словам Табеевой, однозначного ответа на этот вопрос нет. Если говорить о предлагаемых учеными мерах профилактики, то они следующие:

«К 40 годам важно сократить потребление жирной пищи и алкоголя, увеличить потребление клетчатки. В возрасте 60 лет – пить достаточно воды, следить за состоянием почек и уровнем глюкозы в крови. Чтобы сохранять мышцы, в том числе поддерживать здоровье сердца, следует заниматься спортом, подбирая нагрузки  в соответствии с состоянием организма — чтобы не допускать перегрузок и травм».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что началом физического старения становится период, когда организм теряет мышечную массу.

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Камиля Табеева
Камиля Табеева
Здоровье
врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине
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Теги : старение, возраст, Камиля Табеева
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