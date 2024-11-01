Врач Вялов: неправильная еда нарушает работу кишечника, что провоцирует опасные для жизни болезни

«Обилие пищи с холестерином (например, переизбыток жирного красного мяса) вызывает воспаление в кишечнике. В результате нарушается его слизистая оболочка, страдает микрофлора, раскормленная соответствующей едой. Это приводит к вздутиям и прочим проблемам, которые не дают кишечнику нормально работать», - объяснил Вялов в своем Telegram-канале.

«Кровоток так устроен, что кровь из кишечника попадает через воротную вену в печень, и с ним в орган проникает часть вредных веществ «, - предупредил специалист.

«Разобраться с питанием – первое, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить такую ситуацию», - дал совет специалист.

Врач Вялов предупредил россиян о том, что нарушения нормальной работы кишечника могут провоцировать опасные для жизни болезни – в частности, патологии печени, инфаркты и инсульты. Медик констатировал, что работа кишечного тракта нарушается из-за развития в нем воспалительных процессов, которые, в свою очередь, возникают в тесной связи с пристрастием к неправильной еде – например, содержащей большое количество холестерина.Врач подчеркнул: если работа кишечника нарушается и в нем развивается воспаление, под угрозой оказывается состояние печени.Вялов добавил, что опасные для жизни сердечно-сосудистые болезни тоже могут возникать в связи с попаданием в кровоток воспалительных компонентов из кишечника, чья работа нарушается на фоне неправильного питания. Именно эти компоненты способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Такие бляшки налипают на внутренние стенки артерий и сосудов, разрастаются со временем в более крупные отложения, которые закупоривают внутреннее пространство сосудов и блокируют кровоток.Также Вялов посоветовал обратится к врачу и проверить состояние кишечника и печени тем, кто часто ощущает вздутие, страдает от запоров. Он подчеркнул, что возникающие проблемы в состоянии этих органов необходимо лечить посредством грамотной терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким должен быть рацион , способствующий оздоровлению печени.

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