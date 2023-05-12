Гастроэнтеролог Вялов: кишечник перестает нормально работать без воды

«Вопреки стереотипам жирное и жареное на кишку почти не влияют – все, что мы едим, переваривается в верхних отделах пищеварительной системы, всасывается в верхних отделах кишечника», - объяснил медик.

«Одна из самых частных ошибок пациентов, которые испытывают трудности при походе в туалет – они пьют мало воды или вообще заменяют ее другими напитками», - констатировал специалист.

Гастроэнтеролог и гепатолог Вялов проинформировал, что недостаточное питье воды является привычкой, ухудшающей работу кишечника сильнее, чем это делает пристрастие к жирным иди жареным блюдам.Сергей Вялов добавил: чтобы кишечник мог нормально работать, он должен получат воду в количестве минимум полтора литра за день. Нежелание пить воду способствует тому, что пищеварительный тракт начинает извлекать необходимую ему влагу из пищи, что затрудняет ее передвижение в кишечнике и способствует запору.Другой распространенной причиной плохой работы кишечника медик назвал дисбактериоз, при котором в кишечном тракте слишком активно размножаются «плохие» бактерии. Увеличение их популяции ведет к появлению проблемы запора, нарушает текстуру стула, содействует вздутию и чрезмерному газообразованию. Гастроэнтеролог уточнил, что дисбактериоз возникает не только вследствие несбалансированного питания, но и под влиянием на организм вирусных инфекций, лекарств. О наличии данного нарушения можно узнать, выполнив специальный анализ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в образе жизни человека повреждает печень и способствует появлению ее заболеваний.

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