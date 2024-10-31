Врач Русакова: кисломолочные относятся к лучшим продуктам для восстановления печени

«На время восстановления печени рекомендуется молочно-растительная диета, в том числе кисломолочные продукты. Жирность творога должна быть не более 5%, а йогуртов, ряженки и кефира – до 2,5%. Сметану желательно выбирать жирностью в 10», – уточнила специалист.

Отварное нежирное мясо – говядина, индейка, кролик, курица (без кожи);

Отварная нежирная рыба (например, треска);

Свежие фрукты (не слишком сладкие);

Овощи и зелень.

Наша печень от природы наделена способностью к регенерации или восстановлению – при отсутствии серьезных повреждений и критического ожирения она самостоятельно обновляет свои клетки. Чтобы этот процесс осуществлялся беспрепятственно и более эффективно, необходимо снижать нагрузку на орган, переходя на «легкий» рацион. Об этом врач Русакова рассказала в беседе с «Москвой 24».Медик проинформировала, что к лучшим продуктам для восстановления печени относятся кисломолочные.Другие продукты, входящие в такую диету:Русакова добавила, то такая диета может назначаться при заболевании печени, но ее продолжительность и другие особенности необходимо оговаривать с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть особенно полезными для людей после 50 лет

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