Врач Русакова: кисломолочные относятся к лучшим продуктам для восстановления печени

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проблемы с печенью

Наиболее полезные продукты для восстановления печени перечислила врач-диетолог Дарья Русакова.

Наша печень от природы наделена способностью к регенерации или восстановлению – при отсутствии серьезных повреждений и критического ожирения она  самостоятельно обновляет свои клетки. Чтобы этот процесс осуществлялся беспрепятственно и более эффективно, необходимо снижать нагрузку на орган, переходя на «легкий» рацион. Об этом врач Русакова рассказала в беседе с «Москвой 24».

Медик проинформировала, что к лучшим продуктам для восстановления печени относятся кисломолочные.

«На время восстановления печени рекомендуется молочно-растительная диета, в том числе кисломолочные продукты. Жирность творога должна быть не более 5%, а йогуртов, ряженки и кефира – до 2,5%. Сметану желательно выбирать жирностью в 10», – уточнила специалист.

Другие продукты, входящие в такую диету:
  • Отварное нежирное мясо – говядина, индейка, кролик, курица (без кожи);
  • Отварная нежирная рыба (например, треска);
  • Свежие фрукты (не слишком сладкие);
  • Овощи и зелень.
Русакова добавила, то такая диета может назначаться при заболевании печени, но ее продолжительность и другие особенности необходимо оговаривать с врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть особенно полезными для людей после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дарья Русакова
Дарья Русакова
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : здоровье печени, полезные продукты, Дарья Русакова
Врач Русакова: кисломолочные относятся к лучшим продуктам для восстановления печени
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