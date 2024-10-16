Врач Павлова: отказ от сигарет способен продлить жизнь на 5–8 лет

271 Фото: https://unsplash.com/photos/round-gray-ashtray-on-brown-wooden-table-top-wcAOi6t0qaA
пепельница с окурками

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: отказавшись от курения в 35 лет, можно продлить свою жизнь в среднем на 8 лет.

Врач Павлова сообщила: отказ от сигарет является доступным способом продлить человеческую жизнь на несколько лет. По словам медика, покончив с этой вредной привычкой, люди получают возможность увеличить продолжительность жизни на 5–8 лет.

«Если отказаться от вредной привычки в 35 лет, можно сохранить в среднем 8 лет жизни. Отказ от курения в 45 лет в среднем сохранит 5,6 лет, в 55 — 3,4 года», - рассказала врач в своем Telegram-канале, ссылаясь на исследование, опубликованное в июне 2024 года.

Павлова обратила внимание на то, что отказ от сигарет дает эффект продления жизни, даже если человек решается на него в пожилом возрасте. В частности, перестав курить в 65 лет, человек может прожить дольше почти на два года (на 1,7 лет), а перестав курить в 75 лет — почти на год (на 0,7 лет).

Зухра Павлова констатировала: сигаретный дым является источником огромного количества токсичных химических веществ, которые нарушают целостность тканей и клеточных структур. В человеческом теле практически нет органа, который бы не страдал от токсичного воздействия этих компонентов при курении. Эта привычка делает людей подверженными таким опасным патологиям как инсульт, болезни сердца и легких, разные виды рака, возрастное слабоумие.

«Для организма опасны не только обычные сигареты, но и электронные. Изначально их продвигали как более безопасную альтернативу, но новые исследования показали, что во многом вейпы могут быть даже вреднее», - предупредила медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие женщины склонны заболевать раком груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Павлова: одним из самых доступных способов избежать инфаркта является отказ от сигарет
Врач Павлова: суета и спешка помогают снизить риск нескольких видов рака
Врач Павлова назвала ежедневную дозу соли, способную довести до рака желудка
Теги : отказ от курения, продление жизни, Зухра Павлова
Прерывистый сон ночью и сонливость днем: врач пояснила, что это может означать
Врач Белева: пить кефир перед сном полезно не всем
Отек ноги и пульсирующая боль: названы сигналы, предупреждающие о появлении тромбов