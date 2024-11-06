Врач Титович: резкая боль в подкожной вене может указывать на тромбофлебит

«Если боль появляется преимущественно по вечерам и усиливается после продолжительных статических поз или чрезмерных физических нагрузок, сопровождаясь ощущением тяжести в ногах, которое облегчается после отдыха, – это может свидетельствовать о хронической венозной недостаточности», - сообщил флеболог в беседе с «Российской газетой».

«При тромбофлебите резкая боль ощущается непосредственно в подкожной вене, до которой иногда невозможно прикоснуться. Кроме этого, пораженная вена становится плотной, а кожа над ней — плотной и теплой», - уточнил специалист.

Врач-флеболог Алексей Титович рассказал, какие боли могут возникать в ногах из-за патологий, поражающих кровеносные сосуды (в частности, вены). Одним из таких заболеваний является варикозное расширение вен (варикоз), провоцирующее хроническую венозную недостаточность – нарушение, при котором по глубоким венам ног перестает осуществляться нормальный отток крови.Медик заметил, что при варикозе боль в ногах часто возникает в вечернее время или после физических нагрузок.Еще одна проблема, способствующая появлению боли в ногах – ТГВ или тромбоз глубоких вен. В его случае боль часто возникает при ходьбе или беге, и оказывается настолько сильной, что человеку приходится останавливаться, дожидаясь ее окончания. Но болевое ощущение может и не проходить. Если такая боль, возникнув, не исчезает несмотря на отдых или даже становится более интенсивной, нужно обращаться к врачам и проходить обследование, подчеркнул Титович.Медик напомнил, что болезненность и выпирание вен на ногах возможны не только при варикозе. Такими симптомами иногда проявляются опасные патологии – флебит и тромбофлебит, при которых в венах возникают тромбы и вдобавок к этому развивается воспаление.По словам Титовича, указывать на тромбофлебит может резкая боль в подкожной вене.Флеболог подчеркнул, что данное нарушение требует незамедлительного обращения к врачу. При тромбофлебите повышается риск отрыва тромба, его попадания в кровоток и возникновения угрожающих жизни эмболий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ноющая боль в ногах нередко сигнализирует об опасном сужении артерий

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.